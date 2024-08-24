نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تشارك في بطولة مسلسل مملكة الحرير.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في بطولة مسلسل مملكة الحرير، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والمقرر عرضه على إحدى المنصات.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم محمود عبدالعزيز في العمل، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد، من عرض مسلسل «جولة أخيرة» منذ فترة، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وشارك بالعمل كل من الفنان أشرف عبد الباقي، ورشدي الشامي، وعلي صبحي، وحنان مطاوع، وحنان سليمان، وصفاء الطوخي، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.

وايضا تحضر لـ فيلم الغربان الذي يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2025، ويشارك به ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

وكان آخر أعمال أسماء أبو اليزيد هو مسلسل صلة رحم، الذي شاركت في بطولته مع إياد نصار، وناقش قضية مهمة وهي تأجير الأرحام، والعمل مكون من 15 حلقة، وقدم بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي، فيلم «العميل صفر»، الذي عرض في عام 2023، وشارك في بطولته كل من: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأيمن الشيوي.

وأيضا شاركت في بطولة مسلسل "بطن الحوت" من بطولة الفنان محمد فراج، باسم سمرة، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، تامر حبيب، هاجر السراج، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب.