اعتراف جريء من سيرين عبد النور.. تعرف عليه

أحمد جودة - القاهرة - سيرين عبد النور: بسبب غروري ضيعت علي نفسي فرص كثيرة

اعترفت الفنانة سيرين عبد النور خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" من تقديم محمد قيس عبر قناة "المشهد"، أنها شعرت بالغرور بعد نجاحها في مجال التمثيل وتحقيقها للشهرة، وإنه ا بسبب ذلك اضاعت علي نفسها فرص كثيرة، وقالت:" بعد تقديمي مسلسل "روبي" وسفري إلى مصر وقدمت "رمضان مبروك أبو العلمين" و"الأدهم" شعرت بالغرور وأن أي عمل سأشارك فيه سينجح وأني أنا سيرين عبد النور ولكن أخذت كف على وجهي لأفيق".

سيرين عبد النور: للحظات شكيت في نفسي وتحدثت مع زوجي

وأكملت سيرين عبد النور: "ضيعت على نفسي فرص في الفترة التي شعرت بها بالغرور، لكن لم أندم عليها، لأنني إذا ندمت الآن لن أفعل شيء، ودفعت ثمن هذا الرفض، وضعت على جنب، وبدأ يكتب أشياء عني أنني غير مرغوبة، للحظات شكيت في نفسي وتحدثت مع زوجي وسألته هل أنا لست مرغوبة من الجمهور هل فقدت الشغف في هذا العمل، وطلبت منه أن يخبرني الحقيقة لأنه إذا كانت الإجابة نعم سأغير مهنتي".

آخر أعمال سيرين عبد النور

وكان آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "النسيان"، الذي تدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يُختطف ابناهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: سيرين عبد النور، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، يورغو شلهوب، كارول الحاج، فادي أبو سمرا، وغيرهم، والمسلسل من تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في شهر مايو الماضي.

وايضا شاركت في مسلسل «العين بالعين» الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله، المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري