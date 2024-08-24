نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تتحدث عن اختلاف شخصيتها الحقيقية عن دورها في "الوصفة السحرية" وتشارك تفاصيل تعاونها مع المخرجة آيتن أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة هيدي كرم في تصريحات صحفية عن مدى التباين بين شخصيتها الحقيقية والشخصية التي جسدتها في مسلسل "الوصفة السحرية".

وأوضحت أن شخصية "أميرة"، التي لعبت دورها في المسلسل، لا تشبهها على الإطلاق، حيث وصفت "أميرة" بأنها شخصية ساذجة وغير واثقة في نفسها، وهو أمر بعيد كل البعد عن طبيعة هيدي كرم الحقيقية.

وأضافت أن ما دفعها لتقديم هذا الدور هو التحدي الذي يشكله، حيث تتمتع "أميرة" بالكثير من التفاصيل المثيرة التي تتيح لأي ممثل فرصة إظهار مهاراته التمثيلية.

وأعربت هيدي عن استمتاعها بتقديم هذه الشخصية المعقدة، مشيرة إلى أنها تحب الأدوار التي تتطلب منها الخروج من منطقة الراحة والابتعاد عن الشخصيات النمطية.

وأكدت أن مثل هذه الأدوار تساهم في تعزيز مهاراتها التمثيلية وتضيف لها خبرات جديدة تمكنها من التطور في مسيرتها الفنية.

هيدي كرم: الالتزام والتنظيم جزء لا يتجزأ من شخصيتي

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، أوضحت هيدي كرم أن التنظيم والالتزام يمثلان جزءًا كبيرًا من شخصيتها. وأرجعت هذا الجانب من شخصيتها إلى انتمائها لبرج العذراء، المعروف بالدقة والحرص، بالإضافة إلى نشأتها في مدارس الراهبات الفرنسية التي تشتهر بالانضباط والالتزام الصارم.

هيدي كرم

ولفتت إلى أن هذا الالتزام ينعكس في حياتها اليومية والمهنية، حيث تحرص دائمًا على الالتزام بالمواعيد وتقديم أفضل ما لديها في كل ما تقوم به.

وأكدت هيدي أن هذه الصفات كانت لها دور كبير في نجاحها الفني، حيث تمكنت بفضلها من التعامل مع ضغوط العمل وتحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية.

كما أشارت إلى أن هذا الالتزام يظهر جليًا في أدائها التمثيلي، حيث تسعى دائمًا لإتقان أدوارها وتحقيق أفضل أداء ممكن.

تعاون مثمر مع آيتن أمين في فيلم "آل شنب"

وفي سياق آخر، تحدثت هيدي كرم عن تجربتها في فيلم "آل شنب" خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد". وأعربت عن تقديرها الكبير للمخرجة آيتن أمين، مشيدة بتنظيمها ودقتها في العمل.

وكشفت أن آيتن أمين طلبت منها أثناء التحضيرات للفيلم أن تتحدث بخامة صوت أكثر حدة وأن تعتمد لغة جسد محددة لتتناسب مع طبيعة الشخصية التي تلعبها في الفيلم.

وأشارت هيدي إلى أن آيتن أمين تتمتع بأسلوب مميز في توجيه الممثلين، حيث تسعى إلى وضعهم في مسارات جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدموها من قبل.

وأكدت أنها ليست من المخرجين الذين يمارسون سيطرة ديكتاتورية على الممثلين، بل تمنحهم الحرية للتعبير عن أنفسهم مع الحفاظ على الرؤية الفنية العامة للفيلم. وأعربت هيدي عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع آيتن أمين، مشيرة إلى أن هذا التعاون كان فرصة رائعة لتقديم أداء متميز وتجربة فنية جديدة.