مواعيد حفلات الأسبوع الأخير من مهرجان القلعة على قناة "الحياة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل شبكة تلفزيون الحياة، نقل فعاليات حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، حيث تذيع مساء اليوم السبت حفل الإنشاد الديني لمصطفى النجدي في الثانية ظهرًا، وحفل إيهاب توفيق في تمام الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل.

موعد إذاعة حفل عمرو سليم

أما يوم غد الأحد فتذيع قناة الحياة في الساعة الثانية ظهرًا حفل الفنان عمرو سليم وفرقته، وفي الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل الفنان حمزة نمرة.

موعد عرض حفل ايمان عبدالغني علي الحياة

وتعرض "الحياة" يوم الاثنين 26 أغسطس الساعة الثانية ظهرًا حفل إيمان عبد الغني، وفي الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل هاني شاكر، فيما تذيع يوم الثلاثاء 27 أغسطس في الساعة الثانية ظهرًا حفل نسمة محجوب وفي الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل نادية مصطفى.

إذاعة حفل سمر طارق

وفي يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس تعرض "الحياة" الساعة الثانية ظهرًا حفل سمر طارق، وفي الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل مصطفى حجاج، أما الخميس ٢٩ أغسطس فتعرض الثانية ظهرًا حفل فرقة مواويل وفي الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل ياسين التهامي.

إذاعة حفل مدحت صالح

كما تعرض الجمعة ٣٠ أغسطس الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل مدحت صالح والسبت ٣١ أغسطس الساعة الثانية ظهرًا اوركسترا مركز تنمية المواهب، وفي تمام الساعة ١٢:٣٠ منتصف الليل حفل عمر خيرت.

مهرجان القلعة

ويعد المهرجان أحد أهم المهرجانات الدولية على الساحة الفنية في الوطن العربي وتحظى حفلات القلعة 2024 بشعبية ضخمة نظرًا لتعدد نجومه المشاركين في حفلاته.