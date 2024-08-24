نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يشارك في حفل حميد الشاعري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص السيناريست والشاعر مدحت العدل على مشاركة الفنان حميد الشاعري في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي شهد حضور نجوم التسعينيات هشام عباس وإيهاب توفيق. لاقى الحفل نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل مدحت العدل مع حميد الشاعري

أظهر مدحت العدل تفاعله الكبير مع الفنان حميد الشاعري خلال الحفل، حيث شارك بالرقص على أنغام أغنية "قشر البندق"، مما أضفى على الحفل أجواءً من المرح والحماس.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

في سياق آخر، أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن أسماء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية لهذا العام، والتي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل. ضمت اللجنة نخبة من الأسماء المهمة ذات التاريخ المسرحي الكبير في مصر والعالم.

أعضاء لجنة التحكيم

جاء الإعلان عن لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحفي للدورة الحادية والثلاثين من المهرجان، الذي قدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد من الإعلاميين والنقاد. ترأس اللجنة السيناريست مدحت العدل، وضمت في عضويتها النجمة سلوى محمد علي من مصر، الفنان جون سيبي أوكومو من كينيا، الفنان ساڤاس پاتساليدس من اليونان، الفنان مارت ميوس من إستونيا، الأكاديمي د. عبدالاله السناني من السعودية، والكاتب هزاع البراري من الأردن.

العروض المشاركة في المهرجان

شهدت الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم ما يقرب من 460 عرضًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا. اختارت اللجنة 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضًا عربيًا و3 عروض مصرية، وهي: "ماكبث المصنع" من إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وعرض "حيث لا يراني أحد" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعرض "صدى جدار الصمت" للمخرج وليد عوني.