نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج يسري نصر الله: «عمري ما هعمل عمل غصب عني أو مش مقتنع بيه».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المخرج يسري نصر الله، على أن مهنة الإخراج ليست وظيفة، وإنما حياة بالنسبة له، على حد وصفه.

تصريحات يسري نصر الله في برنامج سبوت لايت

وأضاف يسري نصر الله في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، قائلًا: «عمري ما هعمل حاجة غصب عنّي أو مش مقتنع بها، هفشل تمامًا والشغف حاجة ماينفعش نفتعلها».

وأشار يسري نصر الله، إلى أنه لم يندم على اختيار عمل؛ نظرًا لأنه عادةً يكتب كل أعماله التي يقوم بإخراجها، قائلًا: «لكن في أفلام كان المفروض تعمل في وقتها، والمنتج يغير رأيه، أو عايز يغير الممثلين، فيحصل عناد وأقول مش هعمله، والمفروض كنت أخده وأعمله بالممثلين اللي عايز اشتغل معاهم».

وأوضح يسري نصر الله قائلًا: «في الفترة دي كنت مستسهل ومبسوط إني مع منتج شايل الفيلم، وبعدين مايكملش الفيلم معاه، كان المفروض اعمله مع منتج تاني رغم إن ده هيكلفني فاتورته، إنما كان اتعمل الفيلم، وعلى سبيل المثال فيلم (مركز التجارة العالمي) وده كان لازم يتصور أيامها في منطقة بولاق أبو العلا، وفي وكالة البلح، النهارده مقدرش أعمله هناك».