نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حميد الشاعري ونجوم التسعينات يشعلون حفل mbc مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الكابو حميد الشاعري حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي، بمشاركة نجوم التسعينات هشام عباس وإيهاب توفيق، وهو الحفل المخصص للعاملين بقنوات mbc مصر، ولاقى الحفل نجاح كبير ورواج وانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحفل

تفاعل الحضور مع حميد الشاعري خلال الغناء، ورقصوا وغنوا معه طوال الحفل، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ صعد الكاتب مدحت العدل وشارك حميد الغناء بأغنية "قشر البندق" وسط تصفيق وتفاعل من الحضور، والذي ضم نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

ترحيب حميد الشاعري بكافة الحضور

كما رحب حميد الشاعري بكافة الحضور، وخص بالذكر الفنانة مي كساب والتي وصفها "بصديقته القريبة لقلبه"، كما رحب بالنجوم الحاضرين ومنهم إسلام إبراهيم أحمد فتحي، ومحمد جمعة، ونجوم الرياضة ضياء السيد وإسماعيل يوسف، كما قابل الموسيقار هاني فرحات بترحاب شديد، كما صعد الإعلامي مهيب عبدالهادي للمسرح وتفاعل مع حميد وغنى برفقته، كما حضر مجموعة من صناع المحتوى والإعلانات والمنتجين، ومن أبرزهم المنتج الفني ومخرج الإعلانات محمد شوقي.

أغاني حميد الشاعري

غنى حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، ومنها "عودة، قشر البندق، في سكوت"، وغيرها، كما شارك هشام عباس الغناء بفقرة استثنائية لاقت تفاعل كبير، وإشادات واسعة من الحضور.

كما ظهرت خلال الحفل شيرين السايس، والتي تصدرت التريند مؤخرًا بعد تداول فيديو لها مع الهضبة عمرو دياب منذ أيام وهي تغني أغنيته، وانتشر الفيديو وسط تساؤلات عن شخصيتها، والتقطت صورة تذكارية مع حميد الشاعري، كما التقطت العديد من الفيدوهات خلال الحفل، وكانت شيرين سايس قد قدمت في وقت سابق كوفر بصوتها لأغنية "أمي ثم أمي" التي صنعها حميد الشاعري منذ سنوات، وأصبحت أيقونة موسيقية لكافة الأجيال.

واختار حميد أن يرتدي ملابس تتناسب مع أجواء الحفلة الصيفية، والتي أقيمت على شاطئ جلامبو هاسيندا وايت، إذ ارتدي شورت أبيض وقميص أبيض وشوز أبيض.

التفاف الجمهور حول حميد الشاعري

بعد الحفل التف الجمهور حول حميد الشاعري من أجيال عمرية نختلفة، وذلك لالتقاط الصور التذكارية معه، ورحب الكابو بهم كعادته مع جمهوره، واستمر لساعات بعد الحفل وسط الجمهور لالتقاط الصور التذكارية.