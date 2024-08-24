لهذا السبب.. علي الحجار يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان علي الحجار محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد نجاح حفله في مهرجان القلعة، حيث قدم خلاله عددًا من أغانيه الشهيرة مثل بوابة الحلواني، الزين والزينة، قلب الليل، عارفة، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

تصريحات علي الحجار

وفي وقت لاحق، تحدث علي الحجار خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي عن أغنية "أجمل حاجة بجد فيكي مش عنيكي"، التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله. قال الحجار: "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتني الكلمات جدًا.. وصادف أننا كنا في عزومة مع بعض ومعنا شادي مؤنس الذي قام بتلحين الأغنية بشكل رائع، فقررنا تصويرها على الفور".

علي الحجار يتحدث عن أغنية أجمل حاجه فيكي

وأضاف: "اتكلمت مع شادي مؤنس ليلحن المقطع، فشجع صلاح عبد الله على إكمال الأغنية. وبعدها شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، والتقينا وصلاح أحب الأغنية جدًا بعد تلحينها".