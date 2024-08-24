سر تصدر شيرين عبد الوهاب لتريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجمة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث جوجل، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامي عمرو أديب، والذي اتهمت محاميها بالتقصير في أزمتها مع شركة روتانا الأمر الذي دعا المستشار القانوني ياسر قنطوش تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين.

وقالت: "مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في أزمة روتانا قسمًا بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع، والموضوع بالبلدي لازم الناس كلها تعرفوا".



وأضافت: "روتانا قالت بعد ما أخدنا ونضفنا ولمعنا الشركة واخداني نجمة الوطن العربي بعد ألبوم لازم أعيش اللي عملت فيه أغنية على بالي، شيرين عبد الوهاب لو ما اتعملهاش دعاية توازي حجمها عربيًّا ودوليًّا يعتبر العقد لاغي من نفسه، سلمتهم في كورونا أغنية أنا مش قد الهوى، ما اتعملهاش دعاية بـ 5 جنيه، وبعدها سلمتهم أغنية كلها غيرانة، نجحت جدًّا وما عملوش دعاية بـ 6 جنيه، وكنت بسكت علشان بيقولوا شيرين بتاعت مشاكل".



وتابعت: "واحد كان بيشتغل عندي اسمه كريم كان ماسكلي شغلي فجأة لقينه باع أغنية ليَّ لأنغامي ومشيته من الشغل لأنه شغل إزاي يسلم أغنية لشركة منافسة لروتانا، ومفيش ورقة تتنص على إني مضيت أو موافقة على الأغنية لأنغامي، واتصلت بمدير روتانا في مصر وقلت له ارفع قضية على أنغامي".

وأشارت: “شغلي مش هدية لحد ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين منى 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يا فندم، وعايزة بلدي تحميني وسكوتي بين لهم إني ضعيفة وأنا مش ضعيفة أنا قرش وعنده سنان حامية جدًّا وبتطلع وقت اللزوم”.

ياسر قنطوش يعلن عن تنحيه تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب



أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانًا صحفيًّا، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.

وقال ياسر قنطوش: لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين الذي كان مسؤولًا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءًا كبيرًا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية، واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا.

وأكد المستشار ياسر قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرًا صحفيًَّا، الأحد المقبل، يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.