نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث جوجل، نظرًا لظهورها الأول من بعد مشكلتها الأخيرة وقرار منعها من النقابة.

كما أحيت الفنانة هيفاء وهبي، أحدث حفلاتها الغنائية، في مارينا دلتا بكفر الشيخ، أمس الجمعة، وذلك بعد انتهاء أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية.



قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر



وطلب الفنان أشرف زكي، من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا، حيث أخلّت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على مقدم التعاقد ولم تنفذ ماجاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية الذي أعقبه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا.

إيقاف قرار منع هيفاء وهبي من الغناء



أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا فيه إتمام الصلح بين هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.



آخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي أغنية يا نحلة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

