نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توما يوضح أزمة شيرين مع شركة روتانا ويعلق:"أنا حزين على حذف الأغاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الموزع الموسيقي توما على الأزمة التي تواجهها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا للصوتيات. تتعلق الأزمة بفسخ العقد بين شيرين وروتانا مؤخرًا، ودفعها مبلغ 8 ملايين جنيه كشرط جزائي، بالإضافة إلى حذف أغانيها الأخيرة من موقع يوتيوب.

وفي تصريحاته للإعلامي عمرو أديب، أشار توما إلى أن العمل كان يسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من الألبوم منذ الشتاء الماضي، ولكن الأمور توقفت فجأة. وأضاف أن ما يقال هو أن روتانا ترغب في توقيع عقد جديد مع شيرين يتضمن نسبة من عائدات الحفلات والعروض الحية، وهو ما ترفضه شيرين. وأعرب توما عن أسفه لحذف الأغاني التي يتم طرحها ثم حذفها سريعًا.

تفاصيل خلافات شيرين وشركة روتانا

وفي سياق متصل يُذكر أن الخلافات بين شيرين وروتانا قد تفاقمت بعد رفض الشركة استلام ألبومات شيرين الجديدة وذلك نتيجة عدم إتفاق الطرفين على تفاصيل العقد.

ويذكر أنه قد أوضح ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا بخصوص العقد الذي تم إنهاؤه بين الطرفين. وأشار قنطوش في تصريحات صحفية إلى أن شيرين قامت مؤخرًا بسداد مبلغ 8 ملايين جنيه لشركة روتانا مقابل فسخ التعاقد، ورغم ذلك ما زالت الشركة تطالب بتسديد الشرط الجزائي. كما أضاف أن روتانا تسعى لاستمرار استئناف الحكم ضد موكلته، مما دفعه لرفع دعوى قضائية، التي تم تأجيلها حتى 3 سبتمبر المقبل.

شيرين: روتانا عايزة تمتلكني في الحفلات

كشفت شيرين عبد الوهاب عن السبب الرئيسي للخلاف بينها وبين شركة روتانا، موضحة أن الشركة رفضت استلام الألبومات الجديدة التي قدمتها لأنها كانت ترغب في جعلها حصرية للحفلات فقط، وهو ما اعتبرته تعديًا على حقوقها الفنية.

وأكدت شيرين أن عقدها مع روتانا كان ينص على إنتاج ألبوم يتضمن 12 أغنية، مع خيار لإنتاج ألبوم آخر بناءً على اتفاق الطرفين، إلا أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد. وأضافت أن العقد كان ينص أيضًا على فسخ العقد في حال عدم القيام بدعاية تتناسب مع حجم الفنان، وأنها سلمت أغاني خلال فترة كورونا دون أن تُجرى لها دعاية مناسبة.

وفي ختام حديثها، أكدت شيرين أنها لن تتراجع عن موقفها حتى تحصل على حقوقها كاملة، وأنها لن تقبل بالتصالح مع روتانا في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدر قيمتها الفنية وأنها لن ترضى بأن تُعامل بهذه الطريقة من قبل أي شركة إنتاج.

شركة روتانا تبادر بالصلح مع شيرين لإنهاء الخلافات بينهم

أعربت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن رغبتها في إنهاء الخلافات مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وفي تصريحات صحفية، أكد محمد حلمي، مفوض شركة روتانا في القاهرة، على أهمية حل الأزمة بطرق ودية، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة لاستقبال شيرين عبد الوهاب للتفاوض والوصول إلى تسوية.