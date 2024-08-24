نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... مدحت تيخا يثير الجدل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثار النجم مدحت تيخا الجدل حول منشوره الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليكشف به عن معاناة إحدى الزملاء،

وقال:"معلش مش قادر اسكت كنت في شارع في الجيزة عند محل من المحلات وقابلت وأنا خارج بالصدفة زميل كان معايا في المعهد ماشي في الشارع بيشحت طبعا".



وأضاف: "أول ما شافني اترعب واتكسف جدا ومعاه ابنه صغير عنده 6 أو 7 سنين بالكتير أول ابنه ما شافني وأبوه بيسلم عليا قاله هو ده يا بابا عمو اللي هيجيبلنا الأكل طبعا أنا مفهمتش".

وتابع:" فجأة لاقيت زميلنا ده انفجر في البكاء الشديد وقال لي كنا في البيت وابني جعان ومش معايا حتى ١٠ جنيه اجيب له واحد فول وواحد طعمية عشان يشبع قولت له تعالى ننزل نتمشى شوية وهنقابل واحد هيجيبلنا أكل".

وأشار:" عارفين مين السبب؟ بكرة هقولكم أنا قولت له هحكي اللي حصل ده للناس وافق بس قاللي كلمه قطعت قلبي قالي أوعى تفضحني وتقول اسمي قولت له أقسم بالله العظيم ما في مخلوق على وجه الأرض هيعرف أسمك".



وبعد ساعات حذف مدحت تيخا المنشور عقب علمه بأن زميله السابق في المعهد ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية، ورغم ذلك حرص الدكتور أشرف زكي على التدخل لمساعدته وعلق قائلًا: شكرا نقابة المهن التمثيلية كنت قد كتبت منذ ساعات عن حالة لشخص يمر بظروف مادية صعبة وكنت أعتقد أنه عضو في النقابة.

وتابع: على الفور تحركت النقابة بقيادة الدكتور أشرف زكي شخصيا وتبين لنا أن هذا الشخص لا ينتمي للأسرة الفنية ومع ذلك أصر النقيب على البحث عنه والوصول إليه لمساعدته في محنته رغم أنه ليس عضوا في النقابة.



مدحت تيخا يلجأ للقانون

ومن جانبه، نفى الفنان مدحت تيخا هذا الكلام، حيث حرص على مشاركة الأخبار من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بتعليق قال فيه:"اولا ياجماعة الخبر مايتكتبش بالمنظر ده وعيب وانا خلاص لجأت للقانون ده اولا".

و أضاف:"بخصوص الزميل اللي كتبت عنه انا لما اعرف إنه مش عضو وطلع خلاص مبقاش زميل مش معني كده اني تخليت عنه أو عن تعاطفي انا بصحح معلومه لاني نسبتها لعضو نقابه وهو مش عضو وبالتالي انا ظلمت موقف النقابة اللي سعت بكل قوة بقيادة دكتور أشرف زكي بنفسه تعرف مين الشخص وعرفت إنه مش عضو وعرضت مساعدتها حتي وهو مش عضو ".

وتابع:" فبلاش ياجماعه يبقي الواحد عاوز يكتب حاجه ويبقي مانع نفسه بسبب الناس، أنا مش متعود علي كده أنا بكتب ومش بخاف ولكن لما ابقي عارف ان في معلومات لازم تتصحح لازم اكتبها برضو، واخيرًا الحمد لله ربنا يخلليلي الناس آللي بتحبني وأنا من غيركوا ولا حاجة".



آخر أعمال مدحت تيخا

والجدير بالذكر آخر أعمال مدحت تيخا مسلسل قلع الحجر، والذي حاز على إعجاب الجمهور.