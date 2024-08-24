سيمون: نمطية الادوار لم تواجهني.. وهذا ملخص مشوار حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة سيمون عن بدايتها الفنية ونجاحها في أعمالها الفنية، حيث حرصت "سيمون" على مشاركة جمهورها بمنشور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها:"مشوار حياتي انا عن نفسي عملت كل اللي اقدر عليه في مجالي الغنائي والفني، صدفة واجتهاد وعملت اغنيات كانت وقتها مختلفة والزمن ادام بقائها، حفلات في مصر وخارج مصر العالم العربي والأوروبي حفلات عامة للجميع".

وأضافت:" عملت اول فيديو كليب في العالم العربي وتوالت الكليبات، واول دويتو في العالم الحديث ونال الاعجاب شكلا وموضوعا ومازال باقيا صورنا ١٠ اغنيات من ٦٠ اغنية ".



سيمون تكشف عن بدايتها السينمائية

وتابعت:" عندما دخلت للسينما كان امام اكبرهن فنا وقيمة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ويقال انني اجدت دوري، وعندما دخلت الدراما دخلت بطلة في ابيض واسود مع الكبير صلاح ذو الفقار وغنيت التيتر ايضا مع الموسيقار هاني شنودة وهو شئ صعب حتي وقتنا هذا وتوالت الدراما والسينما والاغاني والحفلات بنفس الوقت ونفس القوة من ابو العلا البشري مع الاستاذ العظيم محمود مرسي وحلم الجنوبي مع صلاح السعدني وابو بكر عزت وزيزينيا مع الرائع اسامة انور عكاشة

بجانب المخرجين العمالقة محمد فاضل وجمال عبد الحميد وهكذا ".

وأشارت:" كان الهجامة فيلم باقي في احداثه دائما ودور صعب مع الرائعة ليلي علوي وايضا أسامة أنور عكاشة واخراج محمد النجار، وايس كريم في جليم وطوال المشوار الغنائي ارفض ما( لا يليق)بي وبافكاري مهما كانت اثمانه،وايضا في الدراما والسينما

ولكن وبالرغم من المتغيرات الفنية اكملت (عائلة شمس ) مع الجميل راتب، وتحدثت الفرنسيةكأول دكتورة جراحة وحدث في الهرم ٣٠ شخصية مختلفين مع احمد عبد العزيز وعادة من يقوم بادوار اولاد البلد يبقي صعب ان يكون متنوع والعكس".

وواصلت:" نمطية الادوار لم تواجهني تعلمت الكونج فو والتايكوندو لكليب خاف مني والعنف ضد المرأة وعموما وصنعنا اول فيديو كليب للسياحة المصرية باللغة اليونانية والمصرية في مهرجان الصداقة بين مصر واليونان وتعلمت لغة واخدنا جائزة الاغنية السياحية في چنيف مع محمد شبل رغم اني صعيدية قناوية منصورية شرقاوية شبراوية، وايضا اغنية المولد وحازت علي جائزة الانتاج مش نظرة وابتسامة واكملت بالمسرح وثلاث مسرحيات بطوله كل يوم مسرحية وهذا لم يحدث من ايام يوسف وهبي كارمن ولعبة الست وسكة السلامة وجوائز أحسن ممثلة مسرح واكملت المشوار باغاني وحفلات بجانب ( العمل الخدمي ) الذي لم يتوقف من ايام المدرسة والجامعة داخل محافظات مصر وخارجها ".



واختتمت:" جاءت الكونتيس سيجريس في فارس بلا جواد وتوالت معها الست صباح بين السرايات وهم دورين مختلفين، عيشةقنديشة وايضا السيدة المحجبة المحترمة أماني قيد عائلي، مع المخرج تامر حمزة واكملت مسيرة الحفلات واكاد اكون الباقية التي لا زالت تغني في جيلي، حفلات واغاني جديدة مرور".





تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات مازلتي فراشة الفن، دايما موهوبة ومتواضعة ومحترمة باعمالك، ربنا يزيدك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.