نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "إيه الحكاية؟".. تنحي ياسر قنطوش عن قضايا شيرين عبدالوهاب بعد مداخلتها مع عمرو أديب (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش عن تنحيه رسميًا من تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد سنوات من التعاون المشترك بينهما، جاء هذا الإعلان في بيان صحفي أصدره صباح اليوم السبت، حيث أوضح فيه أنه لم يخسر أي قضية كان مسؤولًا عنها لصالح شيرين عبدالوهاب منذ بداية عمله معها، مشيرًا إلى أن كل ما ذُكر في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب يتعلق بمحامٍ آخر كان يتولى قضاياها السابقة مع شركة روتانا.

ياسر قنطوش يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف تفاصيل جديدة ومفاجآت

وأكد ياسر قنطوش في بيانه أن الإعلامي عمرو أديب عرض جزءًا مختصرًا من اللقاء الذي جمعه بالفنانة، ولم يظهر الصورة الكاملة المتعلقة بموقف شيرين مع شركة روتانا، وأعلن قنطوش عن عزمه عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، للكشف تفاصيل جديدة ومفاجآت تتعلق بقراره عدم الاستمرار في الدفاع عن شيرين عبدالوهاب.

جاء ذلك بعد أن أثارت شيرين عبدالوهاب الجدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، حيث تحدثت عن خلافها الأخير مع شركة روتانا، والتي قامت بحذف أربع أغنيات لها مؤخرًا، وأعربت شيرين عن غضبها من الشرط الجزائي والتعويضات التي تطالبها بها الشركة، مشددة على أن "عملها ليس هدية لأحد"، وأنه مصدر رزقها ورزق عائلتها.

وصرحت شيرين: "شغلي مش هدية لحد، ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية أخدوا مني 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يا فندم".

ويأتي هذا التصريح في سياق أزمة متصاعدة بين شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا، التي تسببت في حالة من الجدل بين جمهورها، خاصة بعد حذف عدد من أعمالها الفنية.