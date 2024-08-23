في يوم الجمعة.. دينا الشربيني تطالب الجمهور بالدعاء لوالديها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دينا الشربيني في يوم الجمعة على الدعاء لوالديها، وذلك بنشر “ستوري” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، وتطلب من الجمهور الدهاء لهم.

وعلقت “الشربيني” قائلة:" وفي يوم الجمعة اللهم تقبل منا هذا الدعاء على روح السيد محمد الشربيني، والسيدة ليلى السيد رحمهم الله.

أحدث أعمال دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني شاركت في رمضان 2024 في مسلسل "كامل العدد" مع شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

تفاصيل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وذلك استكمالًا لما حدث في الجزء الأول، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.





يعرض لدينا الشربيني حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم "شقو" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.