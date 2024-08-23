انت الأن تتابع خبر ميس حمدان ومي سليم تثيران غضب الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الجمهور الفنانتين الشقيقتين ميس حمدان ومي سليم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصهما المثير مؤكدين أن الفنانتين ذوات الأصول الفلسطينية غير آبهتين لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني على يد الإحتلال الاسرائيلي، فضلًا عن مواقفهما الضعيفة تجاه دعم أبناء بلادهن.



وظهرتا في الفيديو الذي أثار الجدل وهما ترقصان على وقع أنغام أغنية "أخينا" التي طرحتها مي سليم قبل أيام قليلة.



ونشرت سليم في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" فيديو جمعها بأختها رصد رقصهما بعفوية وإثارة ونالت أكثر من مليون مشاهدة في ساعات معدودة.



وأطلت مي وميس بفساتين صيفية بامتياز من ناحية التصاميم والألوان الزاهية المتناسقة مع إيقاع الأغنية .