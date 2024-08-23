نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانه ناهد السباعي على الإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانه ناهد السباعي صوره لها في أحدث ظهور من خلال خاصية الاستوري الهاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام.

وظهرت ناهد السباعي وهي ترتدي توب باللون الابيض وتركت شعرها منسدلًا وارتدت بعض الأكسسوارات البسيطه مع أرتداء نظاره شمسية وعلقت عليها قائلة، good morning، صباح الخير باللغة العربية وهنا تشارك بداية يومها مع جمهورها.

يذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي، مسلسل «محارب»، من بطولة الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.