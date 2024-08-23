نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ميار الببلاوي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة ميار الببلاوي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول مرض ابنها كما شاركت الفنانة ميار الببلاوي منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطالب بالدعاء لابنها وتكشف عن تدهور حالته الصحية وحاجته للعلاج.

وكتبت ميار الببلاوي عبر فيسبوك:" يارب اشفيك يا ضنايا وعدى العمليه على خير وهون ألمك اسالكم الدعاء.. يارب مش لاقيه حل ابنى بيتعذب يارب استر..الالتهاب بينتشر".

ونشرت ميار الببلاوي صورة من تقرير حالة ابنها وعلقت عليها:" الله يخليكم عاوزه الحقن دى ضرورى دخنا عليها مش لاقينها يارب ينجيك يا ابنى يارب انت عالم بيا مليش غيره فى الدنيا".

وكشفت ميار الببلاوي في تصريحات صحفية لها، إن ابنها مريض بفيروس في المعدة، وأعراضه في غاية الصعوبة، ولكنه تحسن مع الوقت.

أسباب أزمة ميار الببلاوي مع محمد ابو بكر



ومازالت سلسلة أزمة الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوى مستمرة بينها والداعية محمد أبو بكر بعد أن اتهمها بالزنا على خلفية تصريحاتها ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة الذى عرض فى رمضان.

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: هذا العالم يذبح أنقياء السرائر سليمى النوايا أما خبيثى النفس المتشدقون فلهم الغلبة، وذلك فى إشارة من ميار الببلاوى لما يشنه محمد أبو بكر من هجوم عليها.

