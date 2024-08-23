انت الأن تتابع خبر منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن مواصفات فتى أحلامها، خلال اللقاء الذي جمع بينها وبين الشقيقين أحمد سعد وعمرو سعد، في برنامج بيت السعد، الذي يعرض على قناة MBC



وخلال برومو الحلقة الذي عرض على الحساب الرسمي لإنستغرام، مازحت منة شلبي، أحمد سعد وعمرو سعد؛ بسبب الأسئلة والتفاصيل التي تحدثا فيه خلال الحلقة قائلة: "أنتوا هتدمروا مستقبلي".



وأثار برومو الحلقة المقررعرضها السبت المقبل، فضول المشاهدين حول تفاصيلها خاصة أنها يبدو ستتضمن الكثير من المفاجآت والإجابات الصريحة حول تفاصيل عن حياة منة شلبي الشخصية والمهنية.



وتحدثت منة شلبي عن تفاصيل فيلمها المقرر عرضه قريباً في دور العرض السينمائي بعنوان "سلطان الهوى"، مشيرة إلى أنها ستقدم دور فتاة لطيفة لديها علاقة بصديق لها نشأوا سوياً، إلا أن الأحداث تأخذ منحنى مختلفاً قائلة: "بيحصل تويست بينهم مش هقدر أحكيه دلوقتي".



وعبرت منة شلبي عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل في الفيلم من بينهم الفنان أحمد داود، موضحة أنه شخص لطيف ويحب عمله بشدة، متابعة: "وأحمد خالد صالح حبيب قلبي وحبيبي هو وهنادي".



وتابعت: "وجيهان الشماشرجي خطيرة، وعماد رشاد متربية عندهم في البيت، وسوسن بدر حبيبة قلبي"، مشيرة إلى أنها ابتعدت لمدة عامين عن السينما، لأنه لم تتلق أي سيناريوهات جيدة طوال الفترة الماضية، بعد أن قدمت فيلم "من أجل زيكو".



وأكدت أنها تقدم الأعمال التي تعجبها من وجهة نظرها لذا قررت العودة بفيلم الهوى سلطان، واصفة إياه بالفيلم البسيط واللذيذ، ويحمل الكثير من المشاعر الإنسانية.



وشددت على أن السينما تحتاج إلى المزيد من الأفلام التي تحمل المشاعر والخيال والبعيدة عن العنف، قائلة: "محتاجين أفلام أكتر في السينما وأفلام يكون فيها مشاعر".



وكشف الفنان عماد رشاد عن تفاصيل وكواليس تصوير فيلم الهوى سلطان وبكائه هو ومنة شلبي، واصفاً إياه بابنته: "طول عمري بتكعبل في منة في البيت عندنا.. أنا كنت شايفها زي بنتي وهي شايفاني زي أبوها".



وعن سبب بكاء الثنائي خلال التصوير، أوضح أن المخرجة تجبت من الأمر، ولكنه رد عليها قائلاً: "على فكرة إحنا مش بنمثل في الفيلم إحنا في واقع ده أبويا وأنا بنته".



يذكر أن فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema .