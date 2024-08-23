ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي.. نسمة محجوب تتغنى بأعمال شرقية وغربية على مسرح المحكي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء ٣٢ الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بحفلين متتاليين وذلك مساء السبت ٢٤ أغسطس على مسرح المحكي.

ففي الثامنة مساء يعزف أوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية التى حصلت على العديد من الجوائز منها "امبراطورية ميم، البرنس علي، القلب الشجاع، المشبوه، عريس من جهة امنية، الحفيد، حكاية ميزو، اللي بالي بالك، القرصان،شمس الزناتى وغيرها.



وتأتى مشاركة الفرقة بالمهرجان نظرا لظروف طارئة حالت دون تقديم أوركسترا القاهرة السيمفونى لفقرته الفنية التى كانت مقررة بالبرنامج.

حفل نسمة محجوب

وفي العاشرة مساء تحيي الفنانة الشابة نسمة محجوب وفرقتها حفلا يتضمن نخبة من أشهر أعمالها الغنائية منها " يا محروسة، قلبى وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، على طبيعتى، خصوصًا راجل وتتر مسلسلات ليالي أوچينى، حب اخوات، الحب المستحيل، عابر سبيل، حُلم، " بالاضافة إلى بعض الأغاني الغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية منها Desert rose ، Autumn leaves،C’est la vie، I will survive،Crazy medley، Je suis

malade.Je taime."