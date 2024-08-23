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إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة

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القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس فعاليات حفل الليلة الثامنة للفنا إيهاب توفيق بمهرجان  القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢.

حفل إيهاب توفيق 

والذي قدم  باقة من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور أبرزها “ سحراني، أكتر من كده أيه،  ملهمش في الطيب، الله عليك يا سيدي، عامل عامله، قدك، مراسيل، ميدلي مشتاق، عدي الليل، الأيام الحلوة، يا سلام، تترجي فيا ” 

وبعد إنتهاء الحفل أصر النجم إيهاب توفيق  على التقاط الصور مع الجمهور ومنع الجاردات  من اقترابهم من الحاضرين وعلى الرغم من انتهائه من الحفل لم يذهب مثل باقي الفنانين.

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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
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 إيهاب توفيق يمنع الجاردات ويلتقط الصور مع الحاضرين بالقلعة 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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