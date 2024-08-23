نجم التسعينات إيهاب توفيق يحلق فى سماء مسرح المحكي بمهرجان القلعة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلق منذ قليل الفنان القدير إيهاب توفيق على جمهور مسرح المحكى بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وبدأ أولى أغانيه بأغنية “الحلوة، قلبى مش مرتاحله، سحراني، أكتر من كده أيه، ملهمش في الطيب، الله عليك يا سيدي، عامل عامله، قدك، مراسيل، ميدلي مشتاق، عدي الليل، الأيام الحلوة، يا سلام، تترجي فيا ”

إيهاب توفيق

الحفل الأولى

وكان يسبقه حفل فرقة الإنشاد الديني من إعداد الفنان مصطفى النجدى وأخراج مهدى السيد والذى تضمن عرض روحاني آسر، من التواشيح والإبتهالات والأناشيد التراثية والمعاصرة "منها أسماء الله الحسني، اللهم صلي علي المحبوب، نبينا الأمين، علي باب سيدنا النبي، مدد يا نبي، يا أيها النبي، الصبح بدا، يا منى عيني، لأجل النبي، توشيح صلاة الله، البردة الشريفة، الحضرة، صلوا عليه، طلعة البدر