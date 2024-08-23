ميس حمدان تشيد بأغنية أخينا لـ مي سليم

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة ميس حمدان على دعم وتهنئة شقيقتها مي سليم بنجاح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أخينا"،

وقامت "ميس" مشاركة جمهورها بفيديو لها برفقة مي والغناء والرقص معا على أغنية أخينا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" الف الف مبروك يا بطوط بحبك قد البحر".

تعليقات الجمهور على منشور ميس حمدان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل أغنية أخينا

الأغنية من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع وماكس وماستر أمين نبيل.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

كان مستوي الطموحات عالى

والدنيا حلوة ووردية

قال إني من النوع الغالي

قال إنه دايب في عينيا

وفضل يقول أشعار وكلام

وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام

ويا دوب بخطي معاه لقدام

التلج ساح وقلب مايا

اصل أخينا أخينا أخينا عملي من البحر طحينة ودي اخرة اللي تجيب حاجة من شكلها في الفاترينة

طيب يلا بقى كفاية بجملة

من امتى يعني وحاجة كملت

عاهات بتظهر في حياتنا

معلش اهي مرة وجلت

الحبكة كانت درامية إنتاج وصارف ومكلف

شلال براءة وحنية كمل يا سيدي ألف ألف

واهو وش كان تحتيه فيه وشوش

كنت أعرفه لأ معرفهوش

طلع الغرام أكبر فنكوش

بلاوي عمالة تتحدف