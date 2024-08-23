تعرف على كلمات أغنية "هتجنن منه" لـ أحمد وعمرو سعد ومي عمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره بفيديو له برفقة الفنانة مي عمر والفنان عمرو سعد، من برنامج "بيت السعد"، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" اسمعوا أغنية هتجنن

أحمد سعد ومي عمر وعمرو سعد من برنامج بيت السعد دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات".

تفاصيل أغنية هتجنن منه

أغنية "هتجنن منه" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمني، توزيع إيهاب كلوبيكس، ماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية "هتجنن منه" على النحو الآتي:

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

وراني إلى مشفتوش

قولني إلى مقولتوش

يعاندني وما اعندهوش

هو بيعمل كده ليه

بيحب إلى محبوش

دوقني إلى مدقتوش

يتعبني ومتعبتوش

هو اتجنن كده ليه

تحاسبني وماحسبهاش

و تسبني ومبسبهاش

خلتني مبفهمهاش

انا نفسي افهم متغيره ليه

تنساني ومنستهاش

تخاصمني وماخصمهاش

انا كده مبكلمهاش

مبتسمعنيش هتكلم ليه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

يا حبيبي ما تهدي عليها

ما تطبطب حبه عليها

اديها جرعة حنيه

تديلك هي عنيها

يا حبيبتي ما تهدي عليه

و افهمي زعلان من ايه

اديله حبه ميداديه

هيشيلك جوه عنيه

يظلمني ومظلمتوش

يقلقني ومقلقتوش

يجرحني وميهموش

جاب الجبروت ده منين

يضايقني وماضيقتوش

يشتكي وانا ملمستوش

يشتمني ومشتمتوش

و بقيت مش عارفه ده مين

تحاربني ومحربهاش

تشتكي مبتستناش

فكرالي ومبتنساش

الغلطة دي عدي عليها سنين

فكراني محبتهاش

و انا عنها مبستغناش

ولو انا مبحنلهاش

امال انا يعني هحن لمين

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منها

يا حبيبي ما تهدي عليها

ما تطبطب حبه عليها

اديها جرعة حنيه

تديلك هي عنيها

يا حبيبتي ما تهدي عليه