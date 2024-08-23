الجمهور يشيد بأغنية "ومازال على البال "لشيرين عبد الوهاب



القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت النجمة شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا مع أغنيتها الجديدة "ومازال على البال"، والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب ".

وقد لاقت الأغنية إشادة واسعة من قبل الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها "عمل فني راقٍ وعاطفي" يعكس موهبة شيرين وقدرتها على التعبير عن المشاعر بطريقة مؤثرة.



وتأتي هذه الأغنية الرابعة من أغاني شيرين عبد الوهاب، فقد استطاعت بكل حرافية وبراعة أن تخطف الأنظار وتتصدر التريند من خلال أغانيها أبرزها أتمنى أنساك، واللي يقابل حبيبي،و هنحتفل.

كلمات أغنية هنحتفل



وجاءت كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة كالتالي: أنا عاوزة أقولك لو كنت معايا تركيزي كله ودنيتي ليك، لأ عادي جدًا هلغي اللي ورايا وأدلع فيك، تلفوني هيتقفل وأنا وأنت هنحتفل هنحتفل باللحظة الحلوة دي والنوم حرام لو الواحد غفل عاوزة أستغلك ومأسبش دقيقة جمب القمر دا وأبص لمين، أبص لمين وأنا لما أقابلك عندي كلام تاني من اللي هتسرح فيه.