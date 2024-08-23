نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في حصل.. أورتيجا يعلن عن تعاونه مع حمادة هلال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفنان حمادة هلال في خطف قلوب الجماهير، والظهور بشكل مختلف للجمهور من خلال أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حصل"، وكانت تحمل بصمة بألحان متميزة لـ أورتيجا، وكلمات حازم إكس، توزيع بيج ايدو، ميكس وماستر محمد علام وبيشو.

حيث حرص أورتيجا على مشاركة جمهوره بفيديو له برفقة حمادة هلال على أنغام أغنية حصل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" تراك حصل على جميع المنصات واللي لسه متفرجش على الفيديو كليب وسمع الأغنية هيفوتوا كثير أغنية الصيف ٢٠٢٤ حمادة هلال واورتيجا حصل".



وأضاف:"استنوا ان شاء الله في حاجات تانية كتير مع النجم حمادة هلال، والعمل معاك ممتع وشرف ليا ".



تعليقات الجمهور على منشور أورتيجا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات التراك مش راضي يروح من بالي، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

حصل

وفي خيري مغرقك

حصل

لما تقع بلحقك

حصل

أنا كنت العكاز

كنت هجيلك في الإنجاز

وأديك سبتمي باستفزاز

طب عرفني يرضي مين