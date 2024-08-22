بعد نجاحه في مسلسل عمر أفندي.. أعمال ينتظرها أحمد حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان أحمد حاتم في الأيام الماضية نجاحًا كبيرًا، وذلك منذ بداية عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل عمر أفندي والذي يعرض حاليًا على قناة ONE بالتزامن مع منصة watchit.

ويعيش أحمد حاتم حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر العديد من الأعمال الفنية خاصة على المستوى السينمائي، وهي فيلم المنبر والملحد وقصر الباشا وفيلم حدوتة الأيام الباقية.

فيلم الملحد

وانتهى صناع فيلم الملحد من تصويره وكذلك من مونتاج ومكساج الفيلم، ولكنه تم تأجيل عرض الفيلم بسبب أحداثه، ويشارك فيه بجانب أحمد حاتم كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وهو خامس أعمال الكاتب إبراهيم عيسى في السينما.

أعمال ينتظرها أحمد حاتم

فيلم قصر الباشا

يستأنف أحمد حاتم حاليًا تصوير فيلم قصر الباشا في أسوان، حيث من المقرر عرضه في العام الجاري، ويجسد شخصية مدير قصر الباشا، ويشارك في بطولته كل من حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، وغيرهم، ويشارك في العمل فنانون من السعودية وهم سمية رضا وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

فيلم المنبر



كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم المنبر الذي انتهى صناعه من تصويره وكذلك من أعمال المونتاج والميكساج الخاصة به، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2024 السينمائي.

وفيلم المنبر يتناول الفيلم في إطار تاريخي قصص عدد من مشايخ الأزهر، بجانب ما تعرض له الأزهر في فترة الاحتلال البريطاني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، ومنهم النجمة زينة وأحمد عبدالعزيز وأشرف زكى وسامح الصريطي، ومن المقرر ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية، منها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، ويجسد النجم أحمد حاتم، خلال أحداث فيلم المنبر، دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف.

فيلم حدوتة الأيام الباقية





ويواصل أحمد حاتم تصوير فيلم حدوتة الأيام الباقية، وسبق أن كشف أنه أصعب دور يقدمه في مشواره الفني، وهو من تأليف محمد صادق، ويشاركه في العمل كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، أحمد ماجد وغيرهم، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.