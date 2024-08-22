نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لعرضه.. نجوم "ريسيتارت" يواصلوا تصوير مشاهدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف نجوم فيلم “ريستارت” للانتهاء من تصوير مشاهدهم، والذي يخوض بطولته الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، استعدادًا لطرح فيلمها الجديد في دور العرض السينمائية، لينافس به في شباك التذاكر، حيث من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

ومن جانب آخر، مازحت هنا الزاهد الفنان تامر حسني بنشر فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري أثناء تواجدهم بالسيارة أثناء تصوير مشهد لهم من فيلم ري ستارت في شبرامنت.

وظهر تامر حسني وهو نائم مما جعلها تعلق: "3 أيام منامش جاي ينام وسط مشهدي"، ليرد عليها تامر حسني: "كملي الكلام مانمتش 3 أيام علشان اخلصلكم مشاهدكم علشان تسافرو اجازة بس استحملي اللي جاي بقى مني ".

تفاصيل ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.