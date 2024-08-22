إقبال على الورش الصيفية بمركز طنطا الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الأربعاء، إقبالا كبيرا من الرواد على ورشة التصوير الفوتوغرافي للفنانة جنا الشرقاوي، التي أكدت أهمية التصوير في حياتنا اليومية والعملية، موضحة أنواع التصوير ومنها البورتريه والمناظر الطبيعية، والمنتجات.

تفاصيل الورشة ونصائح للمبتدئين

الورشة جاءت ضمن أنشطة مكثفة تشهدها مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

أوضحت "الشرقاوي" كيفية إخراج صورة بجودة عالية سواء من الكاميرا أو كاميرا الموبايل للهواه أو المحترفين مقدمة اهم النصائح للمبتدئين فى مشروع التصوير وكيفية تكوين وإيجاد أفكار وزوايا للتصوير مبتكرة للأشخاص والمنتجات، وقامت بالتطبيق العملي مع المتدربين خلال الورشة، التي تقام على مدار يومين بالمجان بمشاركة اكثر من 50 متدربا.

تدريبات ورشة الإيقاعات بقيادة عزت بسيوني

واستكمل الفنان عزت بسيوني قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تدريبات المشاركين في ورشة الإيقاعات، وأكد أن تعلم الإيقاع والأساسيات عن طريق الممارسة وتوفر الوقت الملائم لها يمكن من الوصول إلى مرحلة العمل على إيقاعات وأنماط معقدة على آلة الطبلة.



لقاء ثقافي حول التواصل الاجتماعي مع الأسرة



وإيمانا من المركز بالدور الثقافي والتوعوي للأطفال والشباب، نظم المركز لقاء ثقافيا حول "كيفية التواصل الاجتماعي مع نفسك وأسرتك" للدكتورة أميرة عناني خبيرة الإتيكيت والإخصائي النفسي.

أوضحت "عناني" أهم العادات التى يجب أن يتخلص منها الآباء والأمهات وكيفية التعامل والتواصل بين أولياء الأمور وأبنائهم، والحث على الاهتمام بالقدوة والبعد عن العادات السلبية وتعزيز القيم والعادات الإيجابية وتوضيح آليات النجاح داخل الأسرة الواحدة.

استعدادات لحفل فني لفرقة كورال مركز تنمية المواهب

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ويستقبل المركز حفلا فنيا في الثامنة مساء اليوم لفرقة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بقيادة الفنان د. محمد عبد الستار، ضمن قوافل فنون مواهب الأوبرا بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة لنشر الإبداع في محافظات مصر، وبإشراف د. سامح صابر المدير الفني لمركز تنمية المواهب.