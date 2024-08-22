دينا الوديدي عن مهرجان القلعة: بقابل جمهور مختلف بيحب الفن المصري

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أحمد جودة - القاهرة - على هامش فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ 32 قامت الفنانة دينا الوديدي أمس الأربعاء الموافق يوم 21 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024 بإحياء حفلًا غنائيًا مميزًا قدمت من خلاله باقة مميزة من أروع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، وشهد حفل دينا الوديدي في مهرجان القلعة حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

المطربة دينا الوديدي من حفلها في مهرجان القلعة في دورته الـ 32



دينا الوديدي تعبر عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان القلعة



وعبرت الفنانة دينا الوديدي عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مهرجان القلعة في دورته الـ 32، مؤكدة أنها تحرص على التواجد فيه كل عام لأنه من أقدم المهرجانات الموسيقية في مصر.

أبرز تصريحات دينا الوديدي في المؤتمر الصحفي لمهرجان القلعة

وقالت دينا الوديدي في المؤتمر الصحفي لمهرجان القلعة: "بحس إني بقابل جمهور مختلف بيحب الفن المصري وبيجي يحضر من الظهر، وأنا مهتمة أوي أكون موجودة فيه كل سنة لأنه من أقدم المهرجانات الموسيقية في مصر".



وتابعت "الوديدي":" القلعة والعلمين ليهم أجواء مختلفة جدًا، ولكن القلعة عشان أقدم وخبرات وليه جمهوره، وأتمنى لمهرجان العملين يستمر لمدة 30 سنة".

المطربة دينا الوديدي

تفاصيل مهرجان القلعة

يعد مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء واحد من أعرق وأقدم المهرجانات في مصر، حيث يشهد دائمًا حضور أعدادًا كبيرة من الجماهير من مختلف بقاع الأرض، وهو فرصة مميزة لمحبي الموسيقى والغناء للإستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، وحضور حفلات لكبار مطربي مصر، حيث يسهم ذلك فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.