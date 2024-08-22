نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "سنة أولى خطف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ART عن موعد عرض فيلم سنة أولى خطف، حيث شاركت الصفحة الرسمية البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفقت البوستر تعليقًا قالوا فيه:" تشاهدون الليلة العرض الأول من فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد ومي كساب على شاشة اي ار تي أفلام ١ الساعة00: 21 بتوقيت القاهرة".



تعليقات الجمهور على المنشور



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرين، وغيرها من التعليقات.



أحداث فيلم سنة أولى خطف

تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، ما يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف



فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.