نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أحمد سعد للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان أحمد سعد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت طليقته علياء بسيوني رساله له، بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور علياء بسيوني

ونشرت علياء، صورة لسعد وابنته، وعلقت: "اليوم مكنش هيعدي كده كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم وطبعًا".

وأضافت: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايمًا، مكنش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

آخر أعمال أحمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت لـ 365 ألف مشاهدة.