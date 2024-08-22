بعد حفلها الأخير.. نادية مصطفى تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نادية مصطفى مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد أن طلت على جمهورها أمس على مسرح المحكي من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء للدورته 32 باللون الأخضر، وذلك بحضور رئيس دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد، وشهدت أغنياتها تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور من خلال الزغاريد على المسرح.

أبرز الأغاني التي قدمتها نادية مصطفى في الحفل

وقدمت نادية مصطفى خلال حفلها في مهرجان القلعة أغنية لمصر ثم حيت جمهورها وقدمت باقة من أغانيها المميزة أبرزها: "الصلح خير، وأكدب عليك للفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، سلامات، بحبك يا مصر، وجاي فى ايه ومسافر فى ايه، وقلبي ليك ميال، وغيرها".

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء



وتشمل فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 32، عروضًا وحفلات لنخبة كبيرة من النجوم والفرق الغنئية منها عمر خيرت، ياسين التهامي، مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، نادية مصطفى، نسمة عبدالعزيز، كارمن سليمان، حمزة نمرة، هشام عباس، مصطفى حجاج، وفرقة الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، دينا الوديدي، وأوركسترا القاهرة السيمفوني وغيرهم، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.