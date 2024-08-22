نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 5 ساعات.. تامر عاشور يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "وداع وداع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم تامر عاشور قائمة يوتيوب تريند بأغنيته الجديدة "وداع وداع" خلال أقل من ٥ ساعات من إطلاقها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي.

وحرص الجمهور على التفاعل مع أغنية وداع وداع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها مما تسبب في صعودها على رأس قائمة المحتوى الأكثر رواجا.

تفاصيل أغنية وداع وداع



أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا وألحان مصطفى إبراهيم وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر.

أغنية “هيجيلي موجوع”

يأتي نجاح "وداع وداع" بعد أن تخطت أغنيته السابقة "هيجيلي موجوع" حاجز ١٣٦ مليون مشاهدة على يوتيوب وومازالت تحتل الترند على يوتيوب وكل المنصات الرقمية حتى الآن.