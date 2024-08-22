نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الخضري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تعاون غنائي مع تامر حسني بـ فيلم "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري منذ فترة عن تعاون جديد يجمعه بالسوبر ستار تامر حسني، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بتامر ميشرًا أن هناك تعاون يجمعهم قريبًا.

كشف الموزع الموسيقي عمرو الخضري في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن موعد طرح هذه الأغنية التي تشهد تعاونه مع تامر حسني لأول مرة، كما أشار لقائمة تعاونات ينتظرها مع نجوم قريبًا.

تعاون عمرو الخضري مع تامر حسني



وعن تعاونه مع تامر حسني وموعد طرح الأغنية قال:"تامر حسني اشتغلنا مع بعض لغايت دلوقتي أغنية هتنزل في فيلمه الجديد إن شاء الله".

قائمة أعمال عمرو الخضري القادمة



وعن أعماله الفترة القادمة أضاف:"والفترة الجاية إن شاء الله بحضر شغل للفنان الكبير فضل شاكر وتامر عاشور ودياب وحماقي وآيتن عامر ومها فتوني".



آخر أعمال عمرو الخضري



يذكر أن آخر أعمال عمرو الخضري تعاونه مع تامر عاشور في أغنية وادع وداع وهى من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.



كلمات أغنية وداع وداع



جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

خلاص مفيش كلام ما علينا

قولي طب إيه اللي جابك

أوعى تضمن يوم ولائي

لحد قلبه في مرة ساب

كنت عارفك يوم هترجع

آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه

كان كفاية عليه الغياب