نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة السابعة لمهرجان القلعة الدولي ٣٢ تحتفى بالطرب العربى بحفل كامل العدد.. علي الحجار يبدع في أداء روائع مشواره الفنى على المحكى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي أجواء استثنائية تعبر عن التراث والأصالة، احتضن مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الليلة السابعة من فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

استمتعت حشود جماهيرية كبيرة على مسرح القلعة بمجموعة من أجمل الاغنيات في ليلة من طراز خاص حيث أبدع الفنان القدير علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج في تقديم نخبة من أعماله الشهيرة التي شكلت علامات بارزة في مشواره الفني، مثل "المال والبنون، على قد ماحبينا، ريشة، هويد الليل،الزين والزينة، فى قلب الليل " وفاجأ علي الحجار جمهورة بمشاركة الفنانة الشابة شيماء يسرى له في غناء أغنية بنت وولد، وحظت باشادة وتصفيق الحضور أثناء أداء الأغنية،وواصل بأغانى "زي الهوى،عريسنا واصل، ذئاب الجبل، عم بطاطا،ماتمنعوش الصادقين،مسألة مبدأ،تجيش نعيش ،عارفة،بوابة الحلوانى ".



قدّم الحجار أداءً رائعا أكد من خلاله مكانته الرفيعة كأحد أعمدة الطرب العربي الأصيل.

وقبله تغنت الفنانة نادية مصطفى بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أجمل أغانيها التي ترسخت في الوجدان العربي، مثل بحبك يا مصر، مسافات، الصلح خير، رد اعتبارى، يسلملى ذوقهم جاي في إيه، قولها أنت،سلامات " بجانب اغانى " اكدب عليك لورده،انا قلبى ليك ميال لفايزه احمد . وأبدعت الفنانة الكبيرة في أداء أغانيها بأسلوب يفيض بالعذوبة والرقى، مجسدة بذلك مسيرتها الفنية التي حظيت بحب وإعجاب جمهورها الكبير .



كماعبرت عن سعادتها للتواجد بمهرجان القلعة وأهميته لتحقيق العدالة الثقافية مع توجيهها شكر خاص للدكتورة لمياء زايد رئيس الأوبرا على الدعم الدائم والجهد المبذول.

كانت الليلة السابعة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بمثابة تكريم للطرب العربي في أبهى صوره، حيث تفاعل الجمهور مع الأداء الراقي لهذين النجمين، مبرزين بذلك الدور الريادي لهذا المهرجان في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية وتعزيز مكانتها في نفوس الأجيال المتعاقبة.