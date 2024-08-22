خاص| رحاب الجمل عن "برغم القانون": كان في تحدي بينا لأن جميعنا متميزين.. ومبحبش التطابق في التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن التحضيرات التي قامت بها لتجسيد شخصيتها في مسلسلها الجديد "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، والذي من المقرر عرضه قريبًا.

صرحت الفنانة رحاب الجمل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" بأنها لم تستعن بأحد في تجسيد شخصيتها في مسلسل "برغم القانون"، وأوضحت أنها قرأت سيناريو المسلسل بتركيز واعتمدت على توجيهات المخرج ووجهة نظر مؤلف العمل، سواء كان المؤلف امرأة أو رجل، مشيرة إلى أن المؤلف هو الأكثر دراية بتفاصيل الشخصية وأحاسيسها، بينما يعد المخرج العقل المدبر الذي يقدم رؤية واضحة للشخصيات وتفاصيلها.

وتابعت رحاب الجمل: "لا أحب الإستعانة بأحد لتجسيد شخصياتي، لأنني لا أحب التطابق في التمثيل، ولا أبحث في الشارع أو الإنترنت عن شخصيات مشابهة، بل أستمد مكونات الشخصية من مؤلفة العمل نجلاء الحديني والمخرج شادي عبد السلام، وأجلس معهما لأتعرف على وجهة نظرهما وتفاصيل الشخصية الخارجية، ثم أحولها من نص مكتوب إلى شخصية حية بلحم ودم، وأرسم ملامحها بوضوح".

وعن التحديات التي واجهتها في المسلسل، أوضح قائلًا: “نحن جميعًا كممثلين موهوبين ومتميزين، وقد درسنا أدوارنا جيدًا، لذلك المنافسة بيننا كانت منافسة شريفة، نحن لدينا شغف بالعمل وبالموضوع الذي يتناوله، أنا وإيمان بشكل خاص أحببنا فكرة تسليط الضوء على قضايا النساء، ونحن منحازان لهذا الموضوع بشدة، من خلال هذا العمل، نستعرض معاناة العديد من النساء في العصر الحالي، بما في ذلك المشاكل القانونية، الاجتماعية، الزوجية، والأزمات المالية والحاجة إلى العمل، نحن متحمسون جدًا لهذه الفكرة وأحببنا الطريقة التي قدمتها نجلاء الحديني، وأتمنى أن ينال العمل إعجابكم جميعًا".