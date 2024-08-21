نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنجاح ساحق.. جولة سيدة الطرب يسرا محنوش الصيفية بالعلامة الكاملة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت سيدة الطرب التونسية يسرا محنوش صيفًا حافلًا بالنجاحات، حيث قدمت سلسلة من الحفلات التي خطفت الأنظار وحطمت الأرقام القياسية.



انطلقت الجولة بقوة في افتتاح مهرجان سوسة الدولي، حيث قدمت يسرا حفلًا استثنائيًا أمام جمهور غفير.



رغم العيب التقني الذي شاب حفلها في مهرجان صفاقس الدولي، إلا أن يسرا تمكنت من تقديم سهرة فنية رائعة أثارت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.



قدمت يسرا حفلًا تاريخيًا في مهرجان الحمامات الدولي، حيث حطمت الرقم القياسي في الحضور الجماهيري ومدة الحفل، حيث غنت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

مرورا بمهرجان المهدية الدولي الذي شهد حضور جماهيري غفير تخطى طاقة استيعاب المسرح ثم مهرجان قفصة الدولي الذي كان كذلك أمام شبابيك مغلقة.

وفي ختام جولتها، كانت مع اختتام مهرجان قبلي الدولي الذي شهد حضور جماهيري كبير من كل ولايات الجنوب التونسي إذ كان عدد من الجمهور انتقل خصيصا لحضور حفل يسرا من العاصمة التونسية ومن مسقط رأس الحبيب محنوش تطاوين الذين في كل تنقل للجنوب التونسي يشهد حضور جماهيري من تطاوين لدعم اصيلة المنطقة.

تميزت حفلات يسرا بأداء صوتي مبهر واختيار دقيق للأغاني، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

حققت يسرا نجاحًا استثنائيًا في جولتها الصيفية، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أهم الأصوات العربية.