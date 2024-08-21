هكذا روجت منه شلبي لدورها في فيلم 'هيبتا 2'

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة منه شلبي لدورها في فيلم “ هيبتا 2” وذلك من خلال صورة البوستر عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

علقت منه شلبي:' هيبتا 2 المناظرة الأخيرة قريبا.

بدء صناع وأبطال فيلم "هيبتا" للتحضير للجزء الثاني منه ويحمل الجزء الثاني اسم "هيبتا المحاضرة الأخيرة" ويأتي الجزء الثاني بعد مرور نحو 8 سنوات على عرض الجزء الأول منه حيث طرح الجزء الأول منه عام 2016.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" نجوم جُدد غير نجوم الجزء الأول، وأبطال الجزء الثاني هم الفنانة منة شلبي، الفنان كريم فهمي، الفنانة أسماء جلال، الفنان كريم قاسم، الفنانة سلمى ابو ضيف، الفنانة مايان السيد، الفنان حسن مالك، والجزء الثاني من فيلم "هيبتا 2" هو من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو محمد صادق