نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان عمرو سعد، بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد سعد، وذلك من خلال نشر صورة ليعبر خاصية “ستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “عمرو” على الصورة قائلا:"كل سنة وانت طيب يا برو".

أحدث تعاون بين أحمد سعد مع عمرو سعد

طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل إسم "رجالة" بالتعاون مع شقيقه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد السقا، والتي قدمها خلال لقائه في برنامج "بيت السعد".

وروج "سعد" للأغنية،عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشره مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلا: "اسمعوا دلوقتي أغنية رجالة من برنامج بيت السعد،غناء أحمد سعد – أحمد السقا – عمرو سعد على يوتيوب وكل المنصات".



آخر أعمال أحمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت ل ٣٦٥ ألف مشاهدة.

تفاصيل أغنية "سعودي وأسمر" للفنان أحمد سعد



أغنية "سعودي وأسمر" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، ألحان أحمد سعد، توزيع موسيقي كلوبيكس.



كلمات أغنية "سعودي وأسمر"





سعودي واسمر وعيونة خضرا

تتشدله من اول نظرة

و لو القمر داخله مناظرة

القمر يطلع خسران

ده سعودي واسمر وعيونه خضرا

سعودي واسمر وعيونه خضرا

شاغل كل الناس من فترة

و مين يقدر مين يستجرى

يشوف جمال عينيه وما يدوب

ده سعودي واسمر وعيونه خضرا

هو ده الحلو ده

هو ده ب سماره ده

هو ده ب جماله ده

ياما حير ناس كتير

هو ده الحلو ده

هو ده من قده ده

هو ده من زيه ده

ده اللي زيه مش كتير

سعودي واسمر ورموشه كحله

كل لما يكبر بيبان احلي

عسل عسل ماجبتوش نحلة

جمال ميوصفوش كلام

ده سعودي واسمر ورموشه كحله

سعودي واسمر ضحكته صافية

كل الجو بصحة وعافية

يدخل قلب الناس بالعافية.