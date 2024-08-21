نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور يمازح جمهوره ويكشف عن حقيقة "توو ليت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان محمد أنور، محبيه من خلال مقطع فيديو معهم بالحديث عن المطرب الغامض «توو ليت»، الذي يبحث عنه العديد من الناس وعن هويته الحقيقية.

نشر محمد أنور فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من لقائه هو ونجوم مسرح مصر على ربيع وسارة درزاوي مع الفنان أشرف عبدالباقي، وهم يتحدثون عن فرقتهم الموسيقية والتي أطلقوا عليها اسم “توو ليت TUL8TE”.

وعلق محمد أنور مازحًا على مقطع الفيديو قائلًا: "جه الوقت اللي تعرفو فيه الحقيقة أنا TUL8TE وده الدليل من 2011".

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور فيلم جوازة توكسيك، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.