فاروق فلوكس: المنتجين يرفضون عرض أعمال فنية علي.. ودوري في "الراقصة والسياسي" به رسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان فاروق فلوكس، أن المنتجين لا يعرضون عليه أعمال فنية خلال وقتنا الحالي، وهناك نجوم كبار في السن لا تعرض عليهم أي أدوار لكي يقدمونها في أعمالهم.

وتابع الفنان فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"في فنانين كتير في الساحة مش بيشتغلوا في الفن، وبرفض أعمال البلطجة علشان هي مش طبيعتي مش بعرف أتقمصها أو أقدمها.. مش أنا اللي أعمل كده".

وأشار "فلوكس"، إلى أنه لم يتردد في تقديم شخصية مساعد الراقصة في فيلم الراقصة والسياسي لأن العمل به رسالة وهدف، مردفًا أن نبيلة عبيد فنانة مريحة في العمل واستمعت معها للغاية.

وأوضح فاروق، أنه لو عرض عليه الدور مرة أخرى لن يقدمه في وقتنا الحالي، لأن الجمهور أعتقد أن هذه هي شخصيته في الحقيقة، معقبًا أن دوره في عائلة الحاج متولي أعتقد الجمهور أنه تصرفاته في العمل موجودة بالحقيقة.

واختتم الفنان فاروق فلوكس حديثه، أن الفنان أبو بكر عزت هو من أكتشفه، وشارك في مسرحية "سيدتي الجميلة"، مع الفنان فؤاد المهندس عندما كان يدرس في الجامعة.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.