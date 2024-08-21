انت الأن تتابع خبر إلهام علي .. أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة السعودية إلهام علي بفوزها بجائزة "سبتيموس" كأفضل ممثلة آسيوية لعام 2024. هذا الإنجاز الجديد يضيف إلى مسيرتها الفنية اللامعة إنجازاً دولياً بارزاً، حيث أصبحت أول فنانة سعودية تحقق هذا اللقب.



ولم يكن فوز إلهام علي بجائزة "سبتيموس" إنجازاً بسيطاً، فقد جاء بعد ترشحها للجائزة للمرة الثانية على التوالي، ما يجعلها أول فنانة سعودية تحقق هذا اللقب، وتترشح له مرتين متتاليتين.



وشهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام حضوراً كبيراً من الشخصيات الفنية العالمية، وجاءت مشاركة إلهام علي لتكون بمثابة شهادة دولية على قدراتها الفنية.



إلهام علي، التي لم تتوقف عن مفاجأة جمهورها منذ بداية مسيرتها الفنية، حققت إنجازات متعددة على المستوى المحلي والدولي. فوزها بجائزة "سبتيموس" يأتي ليعزز من مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في العالم العربي وآسيا، ويؤكد على قدرتها على المنافسة في ساحات الفن العالمية.



وعقب إعلان فوزها بالجائزة، انهالت على إلهام علي التهاني من زملائها في الوسط الفني، حيث أعربت الفنانة ميلا الزهراني عن سعادتها بالفوز الذي حققته إلهام، مشيدة بمجهوداتها وتفانيها في العمل. كذلك، عبّر الإعلامي نيشان عن فخره بإنجازها، مؤكداً أنها تستحق كل تقدير. أما زوجها، الفنان خالد صقر، فقد عبر عن فرحته الغامرة بفوز زوجته، قائلاً: "مبروك يا نظر عيني مبروك".



وفي تصريحاتها بعد الفوز، أعربت إلهام علي عن تقديرها العميق لجمهورها ولكل من دعمها خلال مسيرتها. وقالت الفنانة السعودية إن هذا الإنجاز لا يخصها وحدها، بل هو هدية لك من آمن بها ودعمها في مسيرتها، واختتمت: "أشكر بلدي وأهدي هذا الفوز لكل سعودي وسعودية".



وشاركت إلهام علي لحظات سعادتها مع جمهورها عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل الجائزة، وتفاعلت قائلة: "ابنتكم فعلتها وحصلت لكم على جائزة دولية، أفضل ممثلة آسيوية ٢٠٢٤". هذا التفاعل زاد من التعليقات الإيجابية على حساب الفنانة والإشادات الواسعة بين جمهورها، الذي عبر عن دعمه وفرحته بفوزها .