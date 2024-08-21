بهذه الطريقة.. إسعاد يونس تروج لمسلسلها الجديد "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة إسعاد يونس جمهورها بصورة لها من كواليس مسلسل تيتا زوزو برفقة عدد من الأبطال المشاركين معها والمخرجة شيرين عادل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “إسعاد” على الصورة قائلة:"عائلة تيتا زوزو والمخرجة شيرين عادل ومدير التصوير زكي عارف".

الأبطال المشاركين في مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

قصة مسلسل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل تيتا زوزو إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

أحدث أعمال إسعاد يونس

ومن ناحية اخري، تظهر إسعاد يونس ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إنترفيو، بطولة رنا رئيس، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة WATCH IT، والعمل يمثل أولى بطولات رنا المطلقة في الدراما، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

اخر أعمال إسعاد يونس

وكان اخر أعمال إسعاد يونس هو مسلسل كامل العدد +1، الذي شاركت في بطولته مع دينا الشربيني وشريف سلامة، وجسدت شخصية حياة عبدالجواد، وهي فنانة معتزلة تعود إلى التمثيل مع تتابع الأحداث، وهى والدة شريف سلامة وحماة دينا الشربيني بالعمل، والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء، خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

وايضا فيلم عصابة عظيمة، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.