شاهد.. رامي صبري يستمتع بإجازته الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان رامي صبري جمهوره بصورة له أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية، وذلك بنشر صوره له أثناء تواجده أمام البحر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “رامي” على الصورة قائلا:"غرامك غيرني نساني نفسي اعذرني"

آخر أعمال النجم رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي تحمل اسم "كداب" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من الجمهور وقد تصدر التريند فور طرحها، حيث أنها تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه ويفضله الجمهور دومًا.

كلمات أغنية كداب

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

تفاصيل ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل اسماء وفريق عمل الألبوم.

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.