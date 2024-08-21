أعراض غيبوبة السكر قبل حدوثها واستشارى يقدم طرق الوقاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:32 مساءً - غيبوبة مرض السكر تعد من مضاعفات المرض حال عند الانتظام فى أخذ العلاجات الموصوفة للمريض، فهى اضطراب مهدد للحياة ويسبب الإغماء وقد تؤدى للوفاة حال عدم إنقاذ المريض.

وحول ذلك أوضح الدكتور رائف بطرس، استشارى الباطنة والسكر والغدد فى كلية طب عين شمس، أن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم من أسباب تعرض مريض السكر لغيبوبة مهددة للحياة.

وأشار استشارى السكر إلى أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على مريض السكر قبل تعرضه للغيبوبة، وتختلف تلك الأعراض فى حالة كان السكر مرتفعا أو منخفضا، وهى كالتالى..

أعراض ما قبل الغيبوبة حال ارتفاع السكر

العطش الشديد

كثرة التبول

تشوش الرؤية

تعب أو ضعف

الصداع

الغثيان والقىء

ضيق النفس

ألم المعدة

رائحة نفس تشبه الفاكهة.

أعراض ما قبل الغيبوبة حال انخفاض نسبة السكر

الارتعاش

القلق

التعب أو النعاس

الضعف

التعرق

الجوع

الشعور بوخز في الجلد

الدوخة أو الدوار

الصداع

صعوبة التحدث

التشوش

فقدان الوعي.

وأكد رائف أنه حال تعرض مريض السكر للشعور بأي من الأعراض السابق ذكرها عليه قياس نسبة السكر في الدم، والذهاب للطبيب المتابع أو طوارئ لتجنب دخوله في غيبوبة.

نصائح طبية لمريض السكر للحماية من الإصابة بغيبوبة السكر

تساعدك السيطرة اليومية على السكر على الوقاية من الإصابة بغيبوبة السكر، تذكر هذه النصائح..

- تناول وجبات خفيفة وقليلة السعرات الحرارية، والتى تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم.

- المواظبة على قياس نسبة السكر بالدم تعد من أهم النصائح التى تقى من غيبوبة السكر.

- أخذ الأدوية الموصوفة لك حسب الإرشادات الطبيبة.

- حال أخذ الأنسولين عليك وضع ثمرة فاكهة فى الحقيبة لأنك قد تشعر بهبوط مفاجئ، ويجب عليك تعويض هذا بسكر صحى.