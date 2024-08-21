نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى جودة تتألق بإطلالة مبهرة على "إكس" وتستعرض أناقتها الفريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث تألقت بإطلالة ساحرة وأنيقة، ارتدت سواريه باللون الأزرق، مع إكسسوارات ذهبية أنيقة وحلق أزرق، وحرصت على استخدام ميكب هادئ يبرز ملامحها الرقيقة.

كما اعتمدت على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون البينك، مع تسريحة شعر ملمة.

تفاعل واسع مع إطلالتها

وعلقت أروى على الصورة بعبارة: "أحب أن أكون فريدة من نوعي"، مما لاقى إعجابًا كبيرًا من متابعيها وجمهورها، الذين عبروا عن إعجابهم بالتصميم والتنسيق بعبارة: "أجمل واحدة من غير مجهود".

أحدث أعمال أروى جودة

على صعيد الأعمال الفنية، كان آخر أعمال أروى جودة هو مسلسل "حرب نفسية". تدور أحداث المسلسل حول رحلة بحث وهروب مشوقة، حيث يستمر "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لحل لغز الجرائم العديدة، واستكشاف علاقة جمانة وشهد بالمسلسل.

أبطال العمل

يشارك في مسلسل "حرب نفسية" إلى جانب أروى جودة كل من مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد من الفنانين الآخرين، المسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.