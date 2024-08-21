نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء تعزيز التعاون الثقافي بين الأزهر ووزارة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في مقر مشيخة الأزهر، حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثقافي وتعزيز العمل المشترك بين الأزهر ووزارة الثقافة.

ضرورة التصدي للأنماط الثقافية الهدامة

أكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء على ضرورة مواجهة الأنماط الفنية والثقافية الغريبة التي تهدف إلى إقصاء الثقافة الدينية والأخلاقية من حياة الشباب العربي، مما يؤدي إلى تفشي الجهل وتراجع مستوى التعليم والمعرفة.

شدد على أهمية بناء استراتيجية وطنية لمواجهة التقهقر الثقافي وتقديم حلول للأزمات المجتمعية من خلال المنتجات الثقافية والفنية.

إعادة إحياء القيم الثقافية من خلال الأزهر

أشار شيخ الأزهر إلى أن الأزهر قام بإعادة طباعة مجلة الأزهر منذ إنشائها في 106 مجلد، بهدف ضخ دماء ثقافية جديدة وتعزيز القيم الأساسية مثل الحوار والتنوع وقبول الآخر. كما أكد أن التكوين الأزهري يساعد الطلاب على الاطلاع على مصادر متعددة للمعرفة، وهو ما يعزز من بناءهم العلمي.

وزير الثقافة يعرب عن سعادته بالتعاون مع الأزهر

من جانبه، أعرب وزير الثقافة عن سعادته باللقاء مع شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تكثيف التعاون مع المؤسسات المعنية ببناء الإنسان المصري. أوضح أن الوزارة ستستحدث وسائل جديدة للتوعية مثل الكتاب الإلكتروني، وتعمل على تعزيز التعاون مع الأزهر في تقديم الثقافة والفنون للشباب.

التعاون الثقافي بين الوزارة والأزهر

أضاف الوزير أن الوزارة تشارك الأزهر في السعي للوصول إلى الجماهير من خلال قصور الثقافة والفرق الموسيقية والدينية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة باتفاقات التعاون مع الأزهر والمشاركة الفاعلة في معارض الكتاب.