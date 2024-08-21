شادي شامل يدعم محمد فؤاد بعد مشاجرته مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان شادي شامل عن دعمه الكامل للفنان محمد فؤاد، عقب المشاجرة التي وقعت بين الأخير وأحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شادي شامل يروي تفاصيل الواقعة

وفي منشوره، أوضح شادي شامل قائلًا: "الفيديو ده جالي من تليفون صديقي الفنان محمد فؤاد الشخصي بواسطة صديقنا المشترك الأستاذ أحمد أيوب اللي كان حاضر الواقعة، على فكرة أنا متعاطف مع محمد فؤاد أولًا، أخوه عنده جلطة في القلب وكان بيستفسر من الدكتور عن الحالة ومش بيرد عليه والدكتور في منتهى الاستفزاز".

الشهادات تؤكد تطاول الطبيب

وأضاف شادي شامل: "تاني حاجة، الدكتور كان في منتهى قلة الذوق وبيتنك على فؤاد وتطاول عليه بالضرب الأول وخطف موبايله ونده الأمن عشان يطلع فؤاد من المستشفى، القصة دي بشهادة الشهود. وما تنسوش قصة الممثل تامر ضيائي اللي كانت شبه نفس قصة فؤاد. فا بلاش تزيطوا في الزيطة، وبلاش الإعلام يقول كلام عكس الحقيقة".

تفاصيل المشاجرة بين محمد فؤاد والطبيب

وتجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو لمحمد فؤاد تم تداوله وهو يتشاجر مع أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، حيث تصاعدت الأمور إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادل الألفاظ، وذلك وفقًا لما ذكره فؤاد بسبب سوء معاملة الطبيب له.

تصريحات شادي شامل عن تغيير شكله

وفي سياق آخر، تحدث شادي شامل في برنامج "خلاصة الكلام" عن سبب تغيير شكله بعد الشهرة، حيث قال: "بحب نفسي جدًا وواثق من نفسي وده مش غرور ولا تكبر، بصحى الصبح أبص لنفسي في المرايا وبدلع نفسي".

وأضاف شامل أنه خضع لعمليات تجميلية مثل البوتكس والفيلر، مؤكدًا أن الاهتمام بالمظهر ليس عيبًا، سواء للرجال أو النساء، ما دام كان في إطار معين.