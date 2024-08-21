قصور الثقافة تواصل البرنامج التدريبي "استراتيجية مكافحة الفساد"

القاهرة - محمد ابراهيم - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الورشة التدريبية "استراتيجية وزارة الثقافة لمكافحة الفساد" بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مستهدفة مديري العموم والإدارات الوسطى.

مكافحة الفساد وتحديات التنفيذ



تحدث الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عن تطبيق أهداف الورشة وتفعيل الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية على أرض الواقع، مع التركيز على مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذها.

الاهتمام بتعزيز النزاهة في مواجهة الفساد



أشار ناصف إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تفتح الباب أمام ممارسات فاسدة، مما يتطلب التعامل معها بحسم لتحقيق التنمية المستدامة.

مصر واستراتيجيات مكافحة الفساد



أوضحت د. منال علام أن مصر تبنت استراتيجية لمكافحة الفساد عبر سن القوانين وتمكين الجهات الرقابية من تطبيقها بفعالية.

تقسيم الورشة إلى مجموعتين



تنقسم الورشة إلى مجموعتين لتغطية جميع الفئات المستهدفة، بما يساهم في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في وزارة الثقافة.